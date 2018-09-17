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عاجل/ الاتحاد الليبي لكرة القدم يلغي كل المواعيد السابقة لانطلاق الدوري و يمنح رابطة الدوري الليبي الممتاز كل الصلاحيات لتحديد رزنامة و وقت المسابقة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24


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