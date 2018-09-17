بوشكيوة: اتحاد الكرة الليبي لا يخدم الرياضة.. وأندية تتحكم في إرادته وفقًا للأهواء

انتقد رئيس نادي نجوم أجدابيا السابق، المراجع بوشكيوة، اتحاد الكرة واعتبره اتحاد الولاءات، وأن هناك مجموعة تتحكم في عمل الاتحاد ولهم مصالح لا تخدم الرياضة في ليبيا.

وقال بوشكيوة في منشور له عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، الأحد، «هناك أندية تحكم قبضتها على اتحاد الكرة، وهي من تتحكم بالجمعية العمومية، وهي من جاءت بهذا الاتحاد قبل سنة ونصف في انتخابات فبراير 2017».

وأضاف «اختيارات اللجان والاتحادات الفرعية يتم وفق الولاء، وليس بالسير الذاتية والعطاء».

وكان المراجع بوشكيوة مرشح أندية أجدابيا لمنصب أندية المدينة، باعتبارها اسمًا توافقيًا لمنصب رئيس الاتحاد الفرعي، ولم يعتد بذلك اتحاد الكرة، واختار رئيسًا آخر.

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