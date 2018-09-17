بيل: ريال مدريد بات فريقا جماعيا بعد رحيل رونالدو

قال جاريث بيل إن تشكيلة ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم باتت تعمل معا كوحدة واحدة بدون كريستيانو رونالدو الأيقونة السابقة للفريق عقب انتقال المهاجم البرتغالي ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتألق الجناح الويلزي في ظل غياب رونالدو وحقق مدريد ثلاثة انتصارات في أربع مباريات بالدوري الإسباني.

ويمثل بيل السلاح الرئيسي لريال مع انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع حيث سيلعب ريال أمام روما يوم الأربعاء على استاد سانتياجو برنابيو.

وقال بيل لصحيفة ديلي ميل ”باتت الأمور أكثر راحة (بدون رونالدو). أعتقد أن الأمر بات أكثر جماعية ونعمل جميعا كوحدة واحدة وليس كلاعب واحد“.

وكان رونالدو كبير هدافي ريال على مر العصور عنصرا حاسما في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان على الرغم من أن بيل سجل مرتين أمام ليفربول في الفوز 3-1 في النهائي الذي أقيم في كييف في مايو أيار الماضي.

وحل بيل بديلا في المباراة وقال إنه كان منزعجا لعدم خوض المباراة منذ البداية وإن هذا الغضب قاده لتسجيل هدف من ضربة خلفية رائعة.

وقال ”كنت غاضبا. غاضبا بحق لكي أكون أمينا. بكل وضوح، شعرت بأنني أستحق أن أبدأ المباراة.

”كنت أسجل أهدافا وكان من الصعب أن أنحي الغضب جانبا“.

ومع غياب رونالدو عن المشهد، بات بيل عنصرا أساسيا في تشكيلة المدرب الجديد يولن لوبتيجي مع استعداد حامل اللقب لبداية مسيرته نحو حصد اللقب الرابع على التوالي عندما يخوض مباراته الأولى في المجموعة السابعة يوم الاربعاء.

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