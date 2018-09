“صلاح” يتحدث عن علاقته بـ”كلوب وفيرمينو ومانى”

قال محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، إن علاقته بزميله ساديو ماني، جيدة، وكذلك روبرتو فيرمينو.

وأضاف في حوار له مع مجلة “فرانس فوتبول”: “نحن أصدقاء ونتحدث كثير، ونجلس جنبا إلى جنبا في غرف تبديل الملابس، وهناك تضامن حقيقي بيننا ولا نهتم بمن سيسجل الهدف، وكل منا يقوم بمجهود ليساعد الآخر على التسجيل، وكما لاحظتم كلنا نسجل”.

ووصف النجم المصري مدربه يورجن كلوب، بـ”الصديق”، حيث أوضح “يعاملني كالصديق منذ أول يوم وصلت فيه إلى الريدز، وتحدثنا في البداية وشعرنا بشيء قوي بيننا”.

وأضاف: “كل ما أستطيع قوله إنه يعرف كيف يتعامل مع كل لاعب على حدة، ونشعر بالراحة معه”.

