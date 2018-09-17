برعاية مدرسة الثائر الصغير…إقامة بطولة بنغازي للناشئين لكرة الطاولة

بنغازي 17 سبتمبر 2018 (وال) – أقيمت بطولة بنغازي للناشئين لكرة الطاولة تحت رعاية وإشراف مدرسة الثائر الصغير تشجيعا لهم وخلق روح المنافسة بين الرياضيين.

وتقدمت مدربة الفريق سهير قريش بالشكر لكل من رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي خالد العريبي على الدعم المستمر للرياضيين، والمدرب ونائب رئيس الاتحاد الفرعي بنغازي جمال زينوبة، للحكام الدولين حنبلي السنوسي وصالح الكاديكي وعادل الشلماني.

وكانت نتائج البطولة:

الفئة الأولى:

فرج حسن الدرسي الترتيب الأول .

مالك حسن الدرسي الترتيب الثاني.

محمد جمال زينوبة الترتيب الثالث .

الفئة الثانية:

عبدالرحمن جمال زينوبة، الترتيب الأول.

أسامة مفتاح الرياني، الترتيب الثاني.

عصام جمعه الرياني، الترتيب الثالث.

فئة البنات:

رغد الشريف، الترتيب الأول .

منيرة البرعصي، الترتيب الثاني.

سارة زينوبة، الترتيب الثالث.(وال – بنغازي) ر ع / أ د

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