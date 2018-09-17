هل ينجح اتحاد الكرة في إقامة الدوري في موعده، أم يستمر في مسلسل التأجيل؟

بعد تحديد اتحاد كرة القدم الليبي للثاني من أكتوبر القادم موعدًا جديدًا لانطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم 2018 -2019، تعود بنا الذاكرة إلى الموسم الماضي الذي صاحبته مشكلات لم تُقفل ملفات بعضها حتى الآن، لتطرح تساؤلات عن إمكانية انطلاق الدوري في موعده، ومدى قدرة اتحاد الكرة على إقامة دوري ناجح، وما هي العقبات التي ستواجه الاتحاد في هذا الصدد؟

اتحاد الكرة: الدوري في موعده

المتحدث الرسمي باسم اتحاد كرة القدم الليبي فاتح حلبوص قال، إن اتحاد الكرة عاقد العزم على انطلاق الدوري في موعده المحدد، وهو الثاني من أكتوبر القادم، في حال سارت الأمور كما هو مخطط له.

وأضاف حلبوص، في تصريح للرائد، أن الأندية الواقعة في نطاق الاتحادات الفرعية “مصراتة – طرابلس – المنطقة الغربية ” طالبت بمنحها فرصة لدراسة مشروع النظام الأساسي لرابطة أندية الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2018 / 2019، وإبداء ملاحظاتها عليه قبل انطلاق الدوري.

وأوضح الحلبوص أنه في حال طلبت الأندية التأجيل، فسيدرس الاتحاد هذا الطلب، خصوصا لو كانت الطلبات منطقية، مبينًا أن اتحاد الكرة سيكون “مرنًا” مع الأندية؛ نظرًا إلى الظروف التي تمر بها البلاد، وقلة إمكانيات بعض منها.

اتحاد الكرة يخشى مواجهة الأندية

في المقابل، يرى الصحفي الرياضي عياد العشيبي، أن هناك احتمالا كبيرا لتأجيل الدوري مرة أخرى، فبعض الأندية لن تلعب أي مباراة دون دعم مالي، وبعضها الآخر يريد أن تُعقد الجمعية العمومية قبل بداية الدوري؛ لمحاسبة اتحاد الكرة على ما جرى في الموسم الماضي.

وأضاف العشيبي، في تصريح للرائد، أن اتحاد الكرة يخشى مواجهة الأندية، الأمر الذي دفعه إلى إعلان موعد عقد الجمعية العمومية بعد انطلاق الدوري، موضحًا أن اتحاد الكرة أراد أن يشغل الأندية بمشاكل التعاقد مع اللاعبين، وفق قوله.

من غير المنطقي بداية الدوري في اكتوبر

من جهة أخرى، يرى الصحفي الرياضي فتحي بو رزيزة، أنه من غير المنطقي أن ينطلق الدوري في الثاني من أكتوبر القادم لأسباب، منها: قرب موعد مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره النيجيري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 في الكاميرون.

وأوضح بو رزيزة، في تصريح للرائد، أنه لا يوجد من ينظم الدوري وشكله، خاصة أن رابطة أندية الدوري الليبي الممتاز لم تُشكَّل بعدُ، ولائحتها الأساسية غير واضحة للأندية نفسها، مضيفًا أن هناك مشكلة أخرى هي النقل التلفزيوني، فاتحاد الكرة لم يضع حتى الآن كرّاسة الشروط للقنوات الناقلة، ولم يوضح طريقة النقل، خاتما بالقول،”أظن أن الدوري لو بدأ في الثاني من أكتوبر فسنقع في المشكلة ذاتها التي وقعنا فيها الموسم الماضي”.

ويبقى السؤال: هل ينجح اتحاد الكرة في إقامة الدوري في الثاني من أكتوبر القادم، أم أن التأجيل حاصل لا محالة خاصة أن المعطيات تشير إلى ذلك؟

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