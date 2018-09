جريزمان: خروجي من قائمة “فيفا” لأفضل لاعب “عار”

قال النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، إن خروجه من قائمة الأفضل للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، “عار”، وأن مستواه حاليا يجعله في نفس المرتبة مع ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

ونجح جريزمان في تحقيق لقب الدوري الأوروبي مع أتليتكو مدريد بالموسم الماضي وكأس العالم مع فرنسا بروسيا هذا الصيف، بالإضافة للفوز بالسوبر الأوروبي مع بداية الموسم الحالي ليصبح خروجه من قائمة الأفضل مفاجأة.

وضمت قائمة جائزة “الأفضل” الثلاثي كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش ومحمد صلاح.

