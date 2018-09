تقدم مجلس إدارة النادي المصرى البورسعيدي، بشكوى رسمية ضد الحكم السنغالى ماجيتي نداي، الذى أدار مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء امس الأحد، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية .

وأبدى محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصرى، استياءه من الظلم الذى تعرض له فريقه خلال مواجهة اتحاد العاصمه وعدم احتساب هدف صحيح لمهاجم الفريق أحمد جمعة بجانب قرارته العكسيه طوال شوطي المباراة .

The post “المصري البورسعيدي” يشكو حكم مباراة “العاصمة الجزائري” للاتحاد الأفريقى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية