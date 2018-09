الاتحاد الليبي لكرة القدم: أولويتنا تأمين مقر دائم

المتوسط:

قال الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم “ناصر الصويعي” بأنه تم الإفراج عن قيمة مبلغ وصل إلى 1250000 ألف دولار للاتحاد الليبي لكرة القدم من جانب الفيفا وتحديدا ًعبر مشروع الهدف الذي بدوره يقوم بتمويل الاتحادات الكروية ودعمها في الدول النائية، قال الصويعي إن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة.

وأضاف الصويعي أن عدداً من الاجتماعات عقدت مع الاتحاد الدولي لتوضيح الاحتياجات والمشاريع الموجهة للأجيال القادمة.

وفي حديثه عن هذا المشروع ألمح إلى أنه وبعد تقديم الاتحاد العضو لأهدافه وأولوياته وبعد دراستها والموافقة عليها يوقع عقد يطلق عليه “عقد أهداف مشتركة”، ذاكراً أن الأهداف والأولويات التي تم طلبها تمثلت في تهيئة مقر داعم للاتحاد الليبي لكرة القدم، ومركز فني تكون فيه إقامة وصالات محاضرات وملعب وملتقى للحكام وغيره، مؤكدا بأنها سترى النور قريباً.

ونوه الصويعي إلى أنه كان يفترض أن يكون هناك زيارة للاتحاد الدولي في سبتمبر الجاري، وتم تأجيلها بسبب أحداث طرابلس.

