حكام ومراقبي مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2019

القاهرة 18 سبتمبر 2018 (وال)- كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” الاثنين، أطقم تحكيم ومراقبي عدد من مباريات تصفيات الجولة الثانية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 .

هذا وقد كلف الاتحاد الإفريقي طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية؛ لإدارة مباراة الذهاب بين منتخب الوطني الليبي ومستضيفه النيجيري المقررة إقامتها يوم 12 أكتوبر القادم، بإدارة الحكم جين ندالا نجامبو، ويساعده اوليفيير سفاري كابيني، والمساعد الثاني نابينا بليس سيبوتو، والحكم الرابع مالالا كابانغا، ويراقبها الليبيري اندي كوامي .

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقي عن اختيار الحكم الدولي الليبي المساعد عطية محمد عيسى، ضمن طاقم تحكيم لمباراة منتخبي موريتانية وأنغولا يوم 16 أكتوبر القادم بملعب نواكشوط، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات 2019، حيث سيقود اللقاء الدولي التونسي صادوق السلمي، والمساعد الأول عـطيـة محمد عيسى، والمساعد الثاني التونسي أيمن إسماعيل، والحكم الرابع التونسي وليد جريدي .

كما أسند الاتحاد الإفريقي مهمة مراقبة مباراة تونس والنيجر للحكم الدولي الليبي السابق عبد الحكيم الشلماني، والتي ستقام بملعب رادس بإدارة طاقم تحكيم غابوني يوم 13 أكتوبر القادم، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2019 . (وال- القاهرة) س أ / ر ت

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