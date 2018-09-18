يوفنتوس “يكشف سر” تعاقده مع رونالد

218TV|خاص

طيلة الأشهر الثلاث الماضية لم تُعلّق إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي على “حملات التشكيك” التي طالت صفقة التعاقد مع المُهاجِم البرتغالي كريستيانو رونالدو بصفقة وصلت إلى نحو مائة مليون يورو، فيما لجأ النادي أيضا إلى الصمت أكثر بعد عجز “الدون” عن التهديف مع ناديه الجديد مع أن “أرقام اليوفي” ظلت في “تصاعد مالي” بعد انضمام رونالدو إلى صفوف “السيدة العجوز”، إذ تخطى النادي عتبة “المليار”، فيما حققت “غلالة رونالدو” وحدها صافي دخل وصل إلى نحو عشرة ملايين يورو في أسابيع قليلة، أي “عُشْر” صفقة “الدون”.

وكشف رئيس النادي أندريا أنييلي “سر التعاقد” قائلا إن هناك “توجه وهدف” لأن يكون “اليوفي” “أفضل نادٍ في العالم” بوجود رونالدو الذي خفف كثيرا من الضغط على النادي الإيطالي بعد هدفين أعادا التأكيد بأن رونالدو “يمكن أن يمرض في الملاعب لكنه لا يموت”، لكن أنييلي الذي مال إلى الصمت خلال الأشهر القليلة الماضية لم يقل ما إذا كان النادي يتجه نحو “وسائل وصفقات” أخرى يمكن عبرها أن يكون “أفضل نادٍ” عالمياً.

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