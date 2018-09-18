عرض “ضخم” أمام بوغبا للعودة

ذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس الإيطالي مستعد لتقديم عرض ضخم لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في سبيل استرجاع لاعبه السابق، الفرنسي بول بوغبا.

وقالت صحيفة “الميرور” البريطانية إن يوفنتوس سيقدم عرضا للشياطين الحمر، قيمته 50 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مهاجمه باولو ديبالا.

وأوضح المصدر أن المهاجم الأرجنتيني، الذي تقدّر قيمته بحوالي 100 مليون جنيه إسترليني، لا ينوي ترك الفريق، مشيرا إلى أنه يرغب في اللعب إلى جانب القادم الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويسعى مسؤولو يوفنتوس إلى استخدام ديبالا كـ”طعم” لإغراء نظرائهم في مانشستر، وإقناعهم بالصفقة، التي قد تتم في الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وسيواجه يوفنتوس منافسة شرسة خلال الميركاتو الشتوي، حيث يرغب برشلونة هو الآخر في الاستفادة من خدمات اللاعب الفرنسي الشاب.

وتوقعت “الميرور” أن يختار ديبالا، البالغ من العمر 24 عاما، يوفنتوس عوض برشلونة، وذلك بعد بداية متعثرة هذا الموسم. وسبق لصحف إيطالية أن كشفت رغبة النجم الفرنسي في العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أن علاقة اللاعب بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ازدادت سوءا، كما أن النجم الفرنسي لم يتمكن من الظهور بالمستوى الكبير في إنجلترا مثلما كان في إيطاليا.

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