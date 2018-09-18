كلوب يعلن موقف ليفربول بشأن مشاركة فيرمينيو في دوري الأبطال

لم يحسم بعد الطاقم الطبي لفريق ليفربول الإنجليزي قراره بشأن مشاركة روبرتو فيرمينو في لقاء دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، أمام باريس سان جيرمان.

وقال مدرب الفريق يورغن كلوب، اليوم الاثنين، إن الطاقم يحتاج إلى إجراء المزيد من الفحوصات قبل الحسم في القرار.

وأضاف “رأينا جميعنا الصورة وشعرنا بقلق كبير. لكن كل هذه المخاوف تبددت لأن اللاعب على ما يرام.. لكننا لا نعرف حتى هذه اللحظة ما إذا كان سيكون موجودا غدا أم لا”.

وكان كلوب يشير إلى صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر صعوبة الإصابة التي تعرض لها اللاعب البرازيلي في مواجهة توتنهام، وجعلته يغادر الملعب على إثرها.

وقال النادي آنذاك إن الإصابة التي تعرض لها فيرمينو أمام توتنهام هي خدش بسيط بالعين ولا يوجد أي إصابة كبيرة.

وغادر اللاعب البرازيلي مستشفى لندن عصر السبت عقب الاطمئنان على إصابته في العين التي تعرض لها خلال مباراة التي انتهت بفوز “الريدز” بنتيجة 2-1 وسجل فيها فيرمينو ثاني أهداف فريقه.

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