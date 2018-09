مارادونا يستهل مشواره التدريبي مع “دورادوس” برباعية أمام تاشولا

المتوسط:

بدء أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا مشواره على رأس الإدارة الفنية لفريق “دورادوس” المنتمي لدوري الدرجة الثانية المكسيكي، بفوز كبير (4-1) على “تاشولا”.

ففي المباراة التي أقيمت اليوم، لم يخف مارادونا ابتسامته أمام عشرات المصورين والصحافيين الذين تهافتوا لتغطية اللقاء.

وقال النجم، الذي قاد منتخب بلاده إلى لقب مونديال 1986، عقب اللقاء “لعبنا مباراة رائعة.. يدين فريق دورادوس فيها بالفوز للاعبه الإكوادوري فينيسيو أنغولو الذي سجل ثلاثة أهداف”.

وشدد مارادونا على أن النقاط الثلاث التي أحرزها فريقه، والتي رفعته إلى المركز العاشر في ترتيب الدرجة المكسيكية الثانية، هي فقط بداية.

يذكر أن مارادونا (57 عاما) تسلم مسؤولية تدريب “دورادوس” مطلع الشهر الحالي، بعد تجارب تدريبية شملت المنتخب الأرجنتيني، وناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين.

