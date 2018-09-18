لامبارد في قفص الاتهام

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما لنجم تشيلسي السابق ومدرّب ديربي كاونتي حاليا فرانك لامبارد بسوء السلوك، لما بَدَرَ منه في مباراة فريقه في دوري الدرجة الثانية أمام روثرهام يونايتد.

وتعرض لاعب منتخب إنجلترا السابق للطرد من قبل الحكم بعد أن غادر المنطقة الفنية المخصصة للمدربين ودخل معه في جدل حول وجود ضربة جزاء لم يقرّ بها طاقمه التحكيمي.

اتحاد الكرة في انجلترا لم يعجبه ما صدر عن لامبارد من تصرفات اُعتبرت أنها غير لائقة، وربما تقرّر معاقبته إنْ تمّ التأكّد من تفوّهه بكلام نابٍ، أو سلوك مهين تجاه الحكم.

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