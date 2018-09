توتنهام يفتقد أبرز لاعبيه بأولى مباريات دوري أبطال أوروبا

المتوسط:

يفتتح توتنهام هوتسبير مبارياته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه إنتر ميلان اليوم، بدون 5 من أبرز لاعبيه.

وسيغيب عن موقعة إنتر، الحارس هوغو لوريس، وديلي آلي، وموسى سيسوكو بسبب الإصابة، إضافة إلى توبي ألدرفيريلد، وكيران تريبيير لأسباب فنية.

ويعاني القائد لوريس من إصابة في الفخذ، وثنائي الوسط آلي وسيسوكو من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية أجبرتهم جميعا على الغياب عن الهزيمة (2-1) أمام ليفربول السبت الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيغيب ثنائي الدفاع ألدرفيريلد وتريبيير عن مباراة الليلة بقرار من المدرب ماوريسيو بوكيتينو، الذي فضل إراحتهما.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة إنتر ميلان وتوتنهام تدخل في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

