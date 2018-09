المتوسط:

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، منافسه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يقود المحترف الدولي المصري محمد صلاح فريقه الريدز خلال تلك المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويقع فريق ليفربول الإنجليزي في مجموعة نارية بدوري أبطال أوروبا بالمجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من باريس سان جيرمان، ونابولي، وليفربول، وسرفينا زفيزدا.

The post الليلة.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام باريس سان جيرمان appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية