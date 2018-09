راموس يقترح منح «خواتم» للفريق المتوج بدوري أبطال اوروبا

المتوسط:

اقترح قائد ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس، على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، منح لاعبي الفريق الذي يفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا خواتم بدلا من الميداليات المعتادة، أسوة بما يحدث في دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه).

وجاء اقتراح النجم الإسباني الدولي غير المسبوق، خلال فيلم وثائقي يرصد لقطات لم تعرض سابقا، في أعقاب فوز الفريق الملكي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وخلال الفيلم، ظهر راموس مرتديا خاتم احتفالا بالتتويج الـ13 لريال مدريد ببطولته المفضلة، داعيا إنفانتينو إلى منح الأبطال خواتم مشابهة.

واعتبر قائد منتخب إسبانيا أن “هذا يمنح التتويج قيمة أعلى”.

يشار إلى أن الاتحاد الأميركي لكرة السلة يمنح لاعبي وطاقم الفريق الفائز في نهائي “إن بي إيه” خواتم، تقديرا لإنجازهم.

