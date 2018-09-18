جوشوا حكما لمباراة فرسان المتوسط ونيجيريا

عين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لقيادة مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم ومضيفته نيجيريا ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

وأدار جوشوا مباراة واحدة للمنتخب الوطني، كانت ضمن تصفيات مونديال ألفين وأربعة عشر أمام الكونغو بالعاصمة طرابلس، كما قاد الحكم مباراة الأهلي طرابلس أمام كابس يونايتد والتي انتهت لمصلحة الأهلي بأربعة أهداف لهدفين.

وكان الحكم البوتسواني قد أدار نهائي أمم أفريقيا تحت عشرين عاما سنة ألفين وخمسة عشر كما قاد مباراة الجزائر والسنغال في كان ألفين وسبعة عشر، كما أدار أكثر من خمسة عشر مباراة في دوري أبطال أفريقيا وأكثر من ثمانية عشر مباراة في تصفيات الكان والمونديال.

ويعدّ جوشوا من أفضل حكام القارّة الأفريقية على الرغم من عدم رضا الاتحاد السنغالي لكرة القدم على أدائه في المباراة التي انتهت بالتعادل أمام مدغشقر بهدفين لمثلهما.

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