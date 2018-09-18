مواجهةٌ من نار بين ليفربول وسان جيرمان

ستخطف قمة ليفربول وباريس سان جيرمان الأنظار سهرة الثلاثاء، لقيمة الفريقين وما يمتلكانه من نجوم، كما أنّ انطلاق المسابقة في موسمها الجديد بهكذا قمة، جديرٌ بتفضيلها عن غيرها.

وتحوم الشكوك حولَ إمكانيةِ التحاقِ البرازيليّ فيرمينو بزملائِه سهرة الثلاثاء، رغم ارتياحِ مدرب الفريق يورغن كلوب لحالته التي وصفها بـ”غير المثيرة للقلق”.

ما يعني إمكانية الزجّ بـ”ستوريدج” في مركز المهاجم الصريح، ليتوسط صلاح وماني غير المنسجمَين في مستهل الموسم.

أما توماس توخيل فتحوّل إلى إنجلترا، منقوصا من خدمات الإيطالي فيراتي الموقوف، وداني ألفيش وكورزاوا المصابَين من العام الماضي، وكلّه ثقة بقدرة الثلاثي نيمار وبطل العالم إمبابي مع كافاني في تقديم نموذج مثالي، يعطي للفريق شخصية أقوى، ومختلفة هذا العام.

وتتشابَهُ بدايةُ الفريقينِ هذا الموسم محليا، إذ أنهى ليفربول الأسبوع الخامس في الدوري الإنجليزي متصدّرا بالعلامة الكاملة، وبتحسّن ملحوظ لخطّه الدفاعي الذي لم يستقبل أكثر من هدفين.

ولا يختلف الحال كثيرا عن فريق العاصمة الفرنسية، الذي جمع خمس عشرة نقطة من الجولات الخمس الأولى. إلا أنّ شخصية هذه المواعيد فقط من تؤرق فريقا حاول، وما يزال يحاول، إثباتَ نفسه في هذه المسابقة.

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