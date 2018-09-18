اخبار الرياضة

شكوك حول مشاركة ديبالا أمام فالنسيا

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني باولو ديبالا من عدمها الأربعاء، عندما يتحول فريقه يوفنتوس لمواجهة فالنسيا الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين بدوري أبطال أوروبا، حيث قالت لاجازيتا ديلو سبورت في عدد الثلاثاء إنَّ الأرجنتيني يعاني من آلام في قدمه اليسرى، نتيجة كدمة في مباراة ساسولو بالدوري الإيطالي.

الصحيفة الإيطالية أشارت لإمكانية خلود صاحب الرقم 10 للراحة في هذه المباراة، خوفا من تفاقم الإصابة، خصوصا أنَّ الفريق الإيطالي يمتلك أكثر من خيار هجومي، لتعويض النجم الأرجنتيني، كما أنّ اللاعب لم يشارك بصورة دائمة في الأسابيع الأربعة الأولى من الدوري الإيطالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك