ناشئو الكيك بوكسينغ يبدأون المشوار في فينيسيا

افتتحت ظهر اليوم بطولة العالم للكيك بوكسينغ بمدينة فينسيا الإيطالية بمشاركة منتخبنا الوطني للناشئين، وأكثر من 2300 رياضي.

وظهر منتخبنا الوطني للناشئين ضمن الوفود المشاركة في البطولة العالمية بعد اكتمال استعداداتهم خلال اليومين الماضيين عقب وصولهم إلى إيطاليا.

وكان أبطال ليبيا قد خضعوا صباح أمس للكشف طبي والميزان، حيث يأملُ اللاعبين الناشئين حصدَ أكثر عدد من القلادات رغم الصعاب التي واجهت البعثة قبل السفر إلى إيطاليا.

وتعتبر هذه البطولة الأهم في رياضة الكيك بوكسينغ والتي تشرف عليها المنظمة الدولية للكيك بوكسينغ “الواكا”.

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