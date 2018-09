المتوسط:

حقق الأهلي طرابلس فوزا على نادي الجونة المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية السابعة التي يخضوها الأهلي استعدادا لمواجهة الوداد المغربي الأسبوع المقبل ضمن دور الـ32 من بطولة الأندية العربية.

وسجّل أهداف الأهلي طرابلس كل من المهاجم «أنيس سلتو، وسالم عبلو، ومفتاح طقطق»، فيما سجّل محمد الغنودي من علامة الجزاء.

وشهدت المباراة مشاركة عدد أكبر من اللاعبين عن المباريات السابقة، لتجهيزهم في آخر مراحل الاستعداد ضمن معسكرهم بالعاصمة المصرية قبل مواجهة الوداد المغربي.

The post أهلي طرابلس يحرز رباعية في شباك الجونة المصري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية