اخبار الرياضة

النيراتزوري يعود بعد غياب طويل

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف إنتر ميلانو الايطالي على ملعبه جوزيبي مياتزا ضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الجولة الاولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في أول مباراة له بالبطولة منذ سنوات.

ويدخل النيراتزوي الغائب عن المسابقة الأوروبية الاغلى منذ سبع مواسم بقيادة مدربه لوسيانو سباليتي وكله أمل بتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الاولى رغم أدائه المخيب الفترة الاخيرة في الدوري الايطالي وخسارته قبل أيام أمام بارما في الدوري الايطالي .

ويسعى توتنهام هوتسبير بقيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينو الخروج بنتيجة إيجابية من قلب ميلانو بعد خسارتهم الجولة الماضية أمام ليفربول في الدوري الانجليزي الممتاز

وسبق للفريقان أن ألتقيا موسم ألفين وأحدى عشر في دور المجموعات حيث حسم الانتر موقعة الذهاب في ملعبه بأربعة أهداف لثلاثة ، فيما أنهى توتنهام مواجهة الاياب بثلاثة أهداف لهدف .

الجدير بالذكر بأن إنتر ميلانو هو أخر فريق إيطالي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا بعدما توج باللقب عام 2010 في مدريد .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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