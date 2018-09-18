برايتون يعود من بعيد ويتعادل مع ساوثهامتون

تعادل ساوثهامتون مع ضيفه برايتون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أجريت على ملعب سانت ميرز في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة والثلاثين، عن طريق الدنماركي بيير هوبريج، قبل أن يعزّز المهاجم الإنجليزي داني إنغز ثنائية ساوثهامتون من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والستين، لكنّ شان ديرفي قلّص الفارق لبرايتون في الدقيقة السابعة والستين، قبل أن يُعادل غلين موراي النتيجة من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع ليرفع الفريقان رصيدَ نقاطهما إلى خمس نقاط.

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