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برايتون يعود من بعيد ويتعادل مع ساوثهامتون

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادل ساوثهامتون مع ضيفه برايتون بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أجريت على ملعب سانت ميرز في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة الخامسة والثلاثين، عن طريق الدنماركي بيير هوبريج، قبل أن يعزّز المهاجم الإنجليزي داني إنغز ثنائية ساوثهامتون من علامة الجزاء في الدقيقة الخامسة والستين، لكنّ شان ديرفي قلّص الفارق لبرايتون في الدقيقة السابعة والستين، قبل أن يُعادل غلين موراي النتيجة من علامة الجزاء في الوقت بدل الضائع ليرفع الفريقان رصيدَ نقاطهما إلى خمس نقاط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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