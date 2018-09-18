البارسا يفتتح دوري الأبطال بمواجهة إيندهوفن

يستقبل برشلونة الاسباني ضيفه إيندهوفن الهولندي على أرضية ملعب كامب نو ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا

ويعول البارسا والذي حقق أربعة انتصارات متتالية في الليغا هذا الموسم على إنطلاقتة الإيجابية في دوري الأبطال خصيصا بعد حصده العلامة الكاملة من كل مبارياته في الدوري الاسباني .

وتبدو الفرصة سانحة أمام البلوغرانا لعبور الفريق الهولندي بقيادة نجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينهو .

من جانبه يدخل أبناء المدرب فان بوميل لاعب البارسا السابق المواجهة وهم في صدارة الاردفيدزي بخمس إنتصارات ممتالية .

وتعد المواجهة هي الثالثة للفريقان بعدما التقيا موسم سبعة وتسعين من القرن الماضي وإنتهت المباراتين السابقتين بالتعادل بهدفين لمثلهما في إسبانيا وفي هولندا .

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