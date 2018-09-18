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البارسا يفتتح دوري الأبطال بمواجهة إيندهوفن

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستقبل برشلونة الاسباني ضيفه إيندهوفن الهولندي على أرضية ملعب كامب نو ضمن مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا

ويعول البارسا والذي حقق أربعة انتصارات متتالية في الليغا هذا الموسم على إنطلاقتة الإيجابية في دوري الأبطال خصيصا بعد حصده العلامة الكاملة من كل مبارياته في الدوري الاسباني .

وتبدو الفرصة سانحة أمام البلوغرانا لعبور الفريق الهولندي بقيادة نجومه ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليب كوتينهو .

من جانبه يدخل أبناء المدرب فان بوميل لاعب البارسا السابق المواجهة وهم في صدارة الاردفيدزي بخمس إنتصارات ممتالية .

وتعد المواجهة هي الثالثة للفريقان بعدما التقيا موسم سبعة وتسعين من القرن الماضي وإنتهت المباراتين السابقتين بالتعادل بهدفين لمثلهما في إسبانيا وفي هولندا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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