المتوسط:

سجل المهاجم البرازيلي ايلكسون هدف الفوز في مرمى فريقه السابق قوانغتشو إيفرجراند يوم الثلاثاء ليقود شنغهاي سيبج للانتصار 2-1 في مباراة قمة بالدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ليوسع الفارق في الصدارة.

وأقيمت مباراة القمة يوم الثلاثاء بعد أن تأجلت الشهر الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبهذا الانتصار يتفوق سيبج في الصدارة بفارق أربع نقاط على غريمه إيفرجراند صاحب المركز الثاني الساعي للفوز باللقب للمرة الثامنة على التوالي ليمدد رقمه القياسي.

وسجل الدولي الصيني وو لي هداف الدوري الممتاز هدفه 21 هذا الموسم ليضع سيبج في المقدمة قبل مرور دقيقة واحدة على بداية المباراة.

وأدرك باولينيو لاعب وسط برشلونة السابق التعادل بضربة رأس من مسافة قريبة بعد مرور 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يحسم ايلكسون الانتصار مستفيدا من ركلة حرة ذكية من أوسكار لاعب تشيلسي السابق قبل 19 دقيقة من النهاية.

وقبل ثماني مباريات من نهاية المسابقة يتصدر سيبج المسابقة برصيد 49 نقطة متفوقا بأربع نقاط على إيفرجراند الذي يتساوى برصيد 45 نقطة مع بكين جوان صاحب المركز الثالث.

The post ايلكسون يقود سيبج لتوسيع الفارق في صدارة الدوري الصيني لأربع نقاط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية