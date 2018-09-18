بورتو يرحل لملعب الذكريات

يستقبل شالكه الألماني ضيفه بورتو البرتغالي على أرضية ملعب فيلتينس أرينا ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل شاكه المباراة متأخراً في ترتيب البوندسليغا هذا الموسم، إذ لم يحقق أي انتصار له هذا الموسم من ثلاث مواجهات، حيث يأمل مدربه الألماني دومينيكو توديسكو انطلاقة جيدة في دور المجموعات للبطولة الأوروبية .

ويأمل التنين البرتغالي العودة بنقاط المباراة كاملة من ألمانيا وهو في المركز الرابع في ترتيب الدوري البرتغالي إذ يعول مدربه سيرجيو كونسيساو على خبرة فريقه في المنافسات الأوروبية رغم غيابه عن الأدوار المتقدمة منذ عدة مواسم .

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