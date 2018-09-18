ودياً الأهلي طرابلس يتفوق على الجونة استعداداً للوداد المغربي

القاهرة 18 سبتمبر 2018 ( وال ) – تمكن فريق الأهلي طرابلس لكرة القدم من التفوق ودياً، عقب تفوقه على الجونة المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في إطار استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة المحلية منها والخارجية.

المباراة التي جرت – أمس الاثنين على أرضية ملعب الدفاع الجوي – نجح فيها فريق الأهلي طرابلس الذي يخوض معسكر إعداد تحضيري في مصر من تسجيل ثلاثة أهداف وكانت بواسطة أنيس السلتو، ومفتاح طقطق، بالإضافة إلى سالم عبلو.

وقلص الجونة المصري الفارق عن طريق أحمد سعيد، ومحمود سبراوي، قبل أن يتمكن محمد الغنودي من تسجيل رابع الأهداف.

وتعد هذه المباراة ضمن سلسلة المباريات الودية التي يجريها الأهلي في معسكره التدريبي تأهباً لملاقاة فريق الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أندية العرب والتي ستقام في الرابع والعشرين من الشهر الجاري بالدار البيضاء. ( وال – القاهرة ) س أ/أ د

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