ميسي يقود برشلونة لرباعية في افتتاحية مشواره

افتتح برشلونة الإسباني مشوراه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزٍ كبير على ضيفه ايندهوفن الهولندي برباعية نظيفة الثلاثاء على ملعب كامب نو في المجموعة الثانية، سجل منها قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية “هاتريك”.

وبدا الفريق الإسباني مصراً على تقديم نفسه مرشحاً للقب سادس في المسابقة وأول منذ 2015. يُذكر أنّه حقق فوزه الـ 25 في 27 مباراة خاضها على ملعبه في المسابقة بينها تعادلان، منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور نصف النهائي بثلاثية نظيفة في الأول من أيار/مايو 2013.

ويمني برشلونة النفس بالتتويج بلقب المسابقة بعد خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها الموسم الماضي عندما خرج من دور ربع النهائي على يد روما الإيطالي بخسارته بثلاثية نظيفة إياباً بعد تقدمه ذهاباً على أرضه 4-1.

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