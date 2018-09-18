العملاق الألماني يدعم مودريتش ويشيد بحارس الدنمارك

أظهر الحارس الألماني المعتزل “أولفر كان” كامل دعمه للكرواتي “لوكا مودريتش” للتويج بجائزة أفضل لاعب بالعالم، مفضلا إياه عن منافسيه “كرستيانو رونالدو” و”محمد صلاح” ، فيما يرى حارس منتخب ألمانيا سابقا أنه ورغم تألق “كيلور نافاس” مع ريال مدريد الموسم الماضي، وتألق “تيبو كورتوا” مع بلجيكا وتتويج “هوغو لوريس” مع فرنسا إلا أن مستوى “كاسبر شمايكل” مع المنتخب الدنماركي كان الأكثر لفتا للانتباه.

الدعم أظهره الحارس العملاق من خلال تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، قال فيها: إن “مودريتش” قدم مستويين متميزين في البطولتين الأصعب، مشيرا لأدائه في دوري الأبطال وتتويجه مع ريال مدريد ثم وصوله مع منتخبه كرواتيا لنهائي مونديال روسيا.

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