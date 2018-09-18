ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. خدعة كافاني تنجح أمام الريدز

صحح باريس سان جيرمان من أوضاعه بهدف أول سجله البلجيكي توماس مونييه، ليقلص تأخره أمام ليفربول الإنجليزي، بنتيجة 1-2، في ملعب أنفيلد، بدوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة 40 لعب آنخيل دي ماريا كرة عرضية من الجهة اليسرى، وتعثر دفاع ليفربول في التعامل معها لتصل إلى مونييه، الذي سدد مباشرةً داخل الشباك.

وكشفت الإعادة التليفزيونية للهدف، تواجد إدينسون كافاني في موضع تسلل، عندما أرسل دي ماريا الكرة العرضية، ثم تداخل المهاجم الأوروجوياني في الهجمة، ليشتت ذهن فيرجيل فان ديك، قبل أن تصل الكرة إلى توماس مونييه ليهز الشباك.

وكان ليفربول قد تقدم بهدفين عن طريق دانييل ستوريدج، وجيمس ميلنر من ركلة جزاء.

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