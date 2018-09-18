لامبارد يعود للواجهة بعقوبة مالية

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم غرامة مالية على النجم السابق والمدرب الحالي لديربي كاونتي، في دوري الدرجة الثانية، بعد اعتراف لامباراد بوقوعه في سوء التصرف.

وغرم الاتحاد الإنجليزي لامباراد 2000 جنيه إسترليني على خلفية طرده من مباراة فريقه ديربي كاونتي أمام روثرهام يونايتد، يوم السبت، ضمن مباريات دوري الدرجة الثانية، عندما ترك اللاعب المكان المخصص للمدربين (المنطقة الفنية)؛ للاحتجاج على قرار اتخذه حكم المباراة .

يشار إلى أن لامباراد يخوض أول تجاربه التدريبية في الدرجة الثانية، ويحتل الفريق الآن المركز السابع بعد انتهاء الجولة السابعة.

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