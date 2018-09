إلغاء هدف محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

المتوسط:

قام حكم مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان بإلغاء هدف النجم المصري محمد صلاح، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “أنفيلد رود”، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لتكون النتيجة 2-1 .

وجاء الهدف فى الدقيقة 58 من خلال كرة تابعها أمام المرمى ليضعها صلاح داخل الشباك، لكن الحكم ألغاه بداعى خطأ على اللاعب ستوريدج ضد حارس المرمى.

كان ليفربول صعد لنهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسبانى بنتيجة 1 – 3، فيما ودع باريس سان جيرمان المسابقة من دور الـ16 أمام ريال مدريد بعدما خسر فى مجموع مباراتى الذهاب والاياب بنتيجة 5 – 2.

