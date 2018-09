ليفربول يستهل مشوار “أبطال أوروبا” بفوز صعب على “سان جيرمان”

المتوسط:

تمكن ليفربول من انتزاع فوزا ثمينا من باريس سان جيرمان (3-2)، في مباراة مثيرة جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “آنفيلد”، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وضع المهاجم دانيال ستوريدج الريدز في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 30، بتسديدة رأسية. وضاعف قائد الريدز، جيمس ميلنر، النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 37، من ضربة جزاء.

وقلص المدافع البلجيكي توماس مينيه الفارق لأمراء باريس، في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول. وأدرك زميله المهاجم الفرنسي كيليان مبابي التعادل للضيوف، في الدقيقة 83.

لكن المهاجم البرازيلي البديل روبيرتو فيرمينو اقتنص هدف الفوز الثالث للريدز، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

