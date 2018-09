8 “هاتريك”.. الساحر الأرجنتيني يحطم أرقام “رونالدو”

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنجازا جديدا، بعد أن انفرد بعدد مرات تسجيل الهاتريك “ثلاثة أهداف” خلال مباراة واحدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتجاوز منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وخلال مباراة برشلونة الإسباني مع ضيفه إيندهوفن سجل “البرغوث” ثلاثة أهداف في المباراة التي انتهت لصالح برشلونة 4- 0، ليكون ثامن هاتريك لميسي في هذه البطولة الأوروبية العريقة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن الساحر الأرجنتيني “فض التعادل” مع صاروخ ماديرا، بعدما كان متعادلين في عدد مرات تسجيل الهاتريك بسبع مرات لكل منهما، ولكن يبقى رونالدو هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا حتى الآن برصيد 120 هدفا، فيما أصبح رصيد ميسي 106 أهداف.

