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 شلاوح والجبالي يودعون بطولة الكيك بوكسينغ 

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

فقد لاعب المنتخب الوطني للناشئين عبد السلام الجبالي مباراته الأولى أمام خصمه البلغاري في بطولة العالم للكيك بوكسينغ.

حيث كان الجبالي متقدما في النتيجة ولكن إثر خطأ فني تم خصم نقطتين من اللاعب الليبي لتحسم المباراة لنظيره البلغاري ويغادر بالتالي الجبالي رسميا منافسات بطولة العالم.

وكان محمد شلاوح قد فقد نتيجة نزاله أمام خصمه الايرالندي بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة خمسة لأربعة ليغادر شلاوح أيضا المنافسات العالمية.

ولاتزال الفرصة قائمة لباقي رياضيي المنتخب للتتويج بالقلائد في بطولة العالم والتي تحتضنها هذه الأيام مدينة فينسيا الإيطالية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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