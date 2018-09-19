 شلاوح والجبالي يودعون بطولة الكيك بوكسينغ 

فقد لاعب المنتخب الوطني للناشئين عبد السلام الجبالي مباراته الأولى أمام خصمه البلغاري في بطولة العالم للكيك بوكسينغ.

حيث كان الجبالي متقدما في النتيجة ولكن إثر خطأ فني تم خصم نقطتين من اللاعب الليبي لتحسم المباراة لنظيره البلغاري ويغادر بالتالي الجبالي رسميا منافسات بطولة العالم.

وكان محمد شلاوح قد فقد نتيجة نزاله أمام خصمه الايرالندي بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة خمسة لأربعة ليغادر شلاوح أيضا المنافسات العالمية.

ولاتزال الفرصة قائمة لباقي رياضيي المنتخب للتتويج بالقلائد في بطولة العالم والتي تحتضنها هذه الأيام مدينة فينسيا الإيطالية.

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