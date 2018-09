حرص مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي المصري، على زيارة تدريبات الفريق صباح اليوم الأربعاء، والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة، لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق “حوريا” الغيني، يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ8 لبطولة إفريقيا.

وصافح جوزيه اللاعبين عقب انتهاء المران، وعقد جلسة مع محمد يوسف، المدرب العام، والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، عقب انتهاء المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة حوريا كوناكري الغيني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب السلام.

The post مانويل جوزيه يدعم لاعبى الأهلي قبل مباراة “حوريا” الغيني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية