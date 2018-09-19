الأهلي طرابلس.. 68 عاما من الإنجازات 

التاسع عشر من سبتمبر هو تاريخ غير اعتيادي على عشاق الخضراء والبيضاء، ففي مثل هذا اليوم من ثمانية وستين عاما كانت نقطة الانطلاق احد ابرز واهم الأندية في تاريخ الرياضة الليبية نادي الأهلي طرابلس الرياضي الثقافي الاجتماعي.

هذا الصرح العملاق الذي اسسه مجموعة من الاشخاض اصبح اليوم معشوق الملايين في ليبيا

انجازات النادي الطرابلسي بدأت مبكرا وعام تلو الاخر بدأ اهلي العاصمة في تسجيل اسمه بين الكبار ليس فقط على المستوى المحلي انما على الصعيد العربي وحتى القاري، فهو أول واخر فريق ليبي يصل الى نهائي بطولة أفريقية كان ذلك موسم 84- 85 قبل ان يحرم بقرار حكومي من لعب المباراة النهائية امام الأهلي القاهري.

في عالم كرة القدم كان الزعيم كما يحب ان يناديه جماهيره رقما صعباً فهو اول فريق ليبي يحقق عشرة القاب للدوري الممتاز ليكون الفريق الاول الذي ينزين شعاره بالنجمة الذهبية

لقب الأول اعتاد عليه رياضين الأهلي طرابلس في جميع الالعاب فطائرة ويد وسلة الأهلي تسعى دائما لأن تكون رقم واحد وقد حجز الأهلي هذا المكان لسنوات طويلة.

اذا ثمانية وستون عاما من الانجازات لفريق القلعة الخضراء الذي قدم نجوم رفعوا اسم الرياضة الليبية عاليا فمن منا لا يتذكر الهاشمي بهلول وصالح صولة وطارق التايب.

اليوم نادي الملايين يطفيء شمعته الثامنة والستين وسيقيد شمعة اخرى ستزداد وهجا مع كل فرح مع كل انتصار وستتلالأ مع كل انتصار للزعيم الأهلاوي.

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