مواجهات دوري الأبطال.. برشلونة يتألق والإنتر ينتفض

في الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ولحساب المجموعة الثانية، دخل برشلونة المباراة واثقا كعادته خاصة أنه يستضيف نظيره الهولندي بي إس في اند هوفن على أرضية ملعبه المفضّل الكامب نو.

واحتاج ميسي لثلاثين دقيقة لافتتاح النتيجة بطريقته المفضّلة بكرة ثابثة أسكنها مباشرة في شباك حارس البي إس في لينتهي الشوط الأول بتقدّم البلوغرانا بهدف نظيف، وفي الوقت الذي كانت فيه تسير المباراة للانتهاء بهدف دون ردّ ظهر ديمبلي ووقّع على ثاني أهداف البرسا بعدها بدقيقتين عاد البرغوث وأمضى على ثالث أهداف فريقه، وقبل انتهاء الوقت الأصلي بثلاث دقائق اختار ميسي أن يمضي على الهاتريك الثامن له في البطولة الأقوى أوروبيا دوري الأبطال.

في الجهة الثانية وعلى أرضية السانسيرو حقّق الإنتر المفاجأة بعدما قلب تأخره أمام توتنهام إلى فوز في آخر أربع دقائق، المباراة لم تشهد مستويات فنية كبيرة للفريقين، لكن اليبرز تمكّنوا من هزّ الشباك في الدقيقة الثالثة والخمسين عن كريستيان اريكسن، الردّ النيرا تزوري جاء متأخّرا لكنّ وقعه كان رائعا على عشّاق الإنتر بعدما تمكّن مورو ايكاردي من إحراز هدف التعادل في الدقيقة السادسة والثمانين قبل أن يهدي متياس فيسينو في الدقيقة الأخيرة الفوز الأول للإنتر بعد غياب لسنوات طويلة عن دوري أبطال أوروبا

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