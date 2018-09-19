الاتحاد يسقط ودياً أمام الملعب التونسي

خسر الاتحاد مباراته الودّية أمام الملعب التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، ضمن استعداداته الجدية للموسم المقبل.

وتقدّم الملعب التونسي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بهدف نظيف من كرة ثابتة ارتطمت بالجدار لتحول مسارها إلى الشباك، وبعد تغييرات عديدة من المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة، عزّز الفريق التونسي تقدّمه بهدفين آخرين حسم بهما المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة المحترف سيرجي كيفين إضافة إلى اللاعب الشاب ربيع شادي المنضم من خليج سرت.

ويخوض الاتحاد معسكراً إعدادايا بتونس أطلقه بسوسة استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام النصر في انطلاق الموسم المحلي.

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