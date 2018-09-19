رونالدو يعود للعب في إسبانيا

يحلُّ يوفنتوس الإيطالي ضيفا ثقيلا على ملعب الميستايا معقل فالنسيا الإسباني، ضمن مباريات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل بطل إيطاليا، المنتشي بالنتائج الإيجابية في الدوري الإيطالي، ببدايةٍ مثاليّة في البطولة الأهم هذا الموسم.

ويعوّل البيانكونيري على أفضل لاعب في البطولة، وهدّافها التاريخي البرتغالي كرستيانو رونالدو، الذي سيخوض أوّل لقاء في البطولة هذا الموسم مع فريقه الجديد، بعد انضمامِه إليه، وتتويجه باللقب أربع مرات مع ريال مدريد.

ويأمل مدرب فالنسيا مارسيلينهو غارسيا تورال تسجيل أوّل انتصار للفريق بعد أربع مواجهات خاضها في الليغا، دون أن يحقق أيّ فوز له، متأخراً بذلك إلى المركز السابع عشر.

الجدير بالذكر أنّ البرتغالي كرستيانو رونالدو، يعود للمرّة الأولى للعب في الملاعب الإسبانية، منذ انضمامه إلى يوفنتوس هذا الصيف.

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