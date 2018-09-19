السيتزن في ضيافة ليون الفرنسي

يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفه ليون الفرنسي على أرضية ملعب الاتحاد، ضمن المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

ويدخل السيتزن المباراة منتشيا بانتصاراته في البريمرليغ، وآخرها كان فوزه على فولهام بثلاثية نظيفة، ويسعى بطل إنجلترا بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا لأن يسجل انطلاقة إيجابية في سعيه للتتويج باللقب القارّي الأغلى.

ويسعى ليون الفرنسي إلى العودة للتوازن، بعد نتائجه في الدوري الفرنسي، واحتلاله المركز السابع في المسابقة، ويأمل مدربه جينيسيو برونو أن تكون المسابقة الأوروبية بداية لتحسن أداء المجموعة.

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