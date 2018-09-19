اخبار الرياضة

بعد إعصار فلورنس.. جوردان يتبرّع لمسقط رأسه بمبلغ ضخم

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الأسطورة الأميركية لاعب كرة السلة السابق مايكل جوردان، عن عزمه التبرع بمليوني دولار للولايات المتضررة في بلده بعد إعصار فلورنس.

ويأتي قرار جوردن بعد تعرّض البلدة التي نشأ فيها إلى أضرار عدّة، سبّبت الكثير من الخسائر لسكان المنطقة المنكوبة.

وسيتم منح هيئة الصليب الأحمر الأميركي مليون دولار، فيما سيذهب المليون دولار الآخر لإحدى مؤسسات ضحايا الأعاصير.
وصرّح صاحب فريق تشارلوت هونيتس لكرة السلة، أنَّ ما أصاب بلدته أثَّر فيه بشكل كبير، وأنّه سيذهبُ للاطمئنان عليهم، وزيارة المناطق التى تضرّرت من الإعصار، مطلعَ الأسبوعِ القادم.

الجدير بالذكر أن إعصار فلورنس وصل إلى سواحل الولايات المتحدة الأميركية، وتسبّب بمقتل 26 شخصا، والكثير من الخسائر الأخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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