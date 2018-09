المتوسط:

دخل مسئولو نادى الإسماعيلي في مفاوضات مكثفة مع إيهاب جلال المدير الفني للأهلي طرابلس من أجل تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأبدى أيهاب جلال موافقته المبدئية لكن بعد الحصول على موافقة تامة من قبل المسؤولين في نادي الأهلي طرابلس حيث أنه مرتبط بعقد رسمي، ولا يمكنه الرحيل دون موافقة الطرف الثاني.

