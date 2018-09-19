اختتام بطولة ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية في بنغازي

اختتمت بمدينة بنغازي بطولة ليبيا لكرة الطائرة الشاطئية، التي تواصلت لثلاثة أيام، بمشاركة ثمانية فرق من مناطق مختلفة حسب التقسيم الذي أجراه الاتحاد العام الليبي.

المسابقة أشرف عليها لجنة كرة الطائرة الشاطئية باتحاد اللعبة، حيث شهدت المنافسات مستوى أبهر جميع الحاضرين، حتى اللاعبين أنفسهم.

وتحصل على لقب البطولة فؤاد المعروق وسلطان الهوش بعد أن تصدر الدوري السداسي، فيما حل ثانيا محمد بولبابه وأبوبكر الخبيري.

وفي الختام تم إسناد الجوائز لأصحاب المراكز الأولى، وتكريم كل من ساهم في إنجاح هذه البطولة، التي يأمل القائمون عليها أن تتطور وتسمح للاعبيها المحليين بالمشاركة في أكبر البطولات العربية والعالمية.

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