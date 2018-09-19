الاتحاد الليبي للدرجات الهوائية يوقع اتفاقية شراكة مع نظيره الجزائري لتطوير اللعبة

وهران 19 سبتمبر 2018 (وال) – وقع الاتحاد الليبي للعبة الدرجات اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره الاتحاد الجزائري للعبة الدرجات الهوائية، حيث قام بتوقيع هذه الاتفاقية رئيس الاتحاد الجزائري للدراجات المبروك بوقربوعه و نائب رئيس الاتحاد الليبي فتحي بوجواري.

وتهدف هذه الاتفاقية التي أبرمت خلال الأيام القليلة الماضية إلى تطوير العلاقات الودية وتوثيق روابط الصداقة بين البلدين، كما اتفق الطرفان على تعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجال لعبة الدراجات الهوائية من خلال تبادل الزيارات واللقاءات بين المنتخبات و الفرق الرياضية بالتنسيق مع اتحاد اللعبة.

ونص الاتفاق أيضاً على تبادل الخبرات في مجال استثمار وصيانة المنشآت الرياضية, والاستعانة بالخبراء والمدربين والحكام وفنيي الميكنة والمتخصصين في كلا البلدين لإلقاء المحاضرات وإقامة الندوات.

هذا وسيعمل الطرفان على تسهيل إقامة المعسكرات للمنتخبات والفرق الرياضية وتوفير المواصلات الداخلية والرعاية الصحية لهم، بالإضافة إلى إقامة دورات تكوينية لهم واستضافة الكوادر الليبية الرياضية المتخصصة في مجال التدريب والتحكيم و الميكنة في الجمهورية الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن تبادل الوفود الرياضية بين الطرفين المتعاقدين سيتم وفقا لعدة شروط مالية من بينها: أن يتحمل الوفد الزائر تكاليف إقامته ويتكفل الجانب المضيف بالإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الطبية.

وفي حال استعانة إحدى الطرفين بحكام وفنيين ومدربين لمنتخب فئات الناشطين والأواسط والكبار فإن الطرف المضيف سيتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.(وال – وهران) أج / س أ/ س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال