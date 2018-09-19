رسمياً ساطي والعبيدي يعززان تشكيلة التعاون

أجدابيا 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – أنهى نادي التعاون إجراءات التعاقد مع اللاعبان يوسف ساطي وإبراهيم العبيدي، وذلك من أجل تعزيز تشكيلة صفوف الفريق الأول بالنادي الموسم القادم والذي تقرر انطلاقته مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأبرم العقد – أمس الثلاثاء – بعد أن أتفق الطرفان على البنود المذكورة في العقود، حيث ينص الانتقال بموجب عقد لموسم واحد في صفقة انتقال حر للاعبان.

وجاء هذا التعاقد من مجلس إدارة التعاون مع اللاعبان على خليفة المستويات الرفيعة والجيدة التي قدمها كل من يوسف ساطي مع فريق النجمة وإبراهيم العبيدي مع الأهلي بنغازي الموسم الماضي.( وال – أجدابيا ) س أ/ س ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال