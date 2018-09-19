النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين تكرم رئاسة أركان القوات البحرية ومنتسبيها في يوم الشهيد

بنغازي 19 سبتمبر 2018 ( وال ) – قام وفد يمثل النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بزيارة لمقر رئاسة الأركان البحرية بمنطقة قنفودة ببنغازي بمناسبة ذكرى يوم الشهيد 16 ديسمبر لتقديم الشكر والعرفان بالدور الكبير الذي قامت به القوات المسلحة البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، نصر المهدوي على أن تضحيات قطاع البحرية كانت من أهم الأسباب التي أعادت لنا الأمن والاستقرار في مدينة بنغازي، وكل مناطق شرق البلاد.

وبين رئيس لجنة الخبراء بالنقابة، زين العابدين بركان أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين قررت أن تخصص في ذكرى يوم الشهيد التكريم لرئاسة أركان القوات البحرية وذلك بمناسبة هذا اليوم التاريخي والذي شهد استشهاد رمز الجهاد الوطني الليبي شيخ الشهداء عمر المختار.

ورحب رئيس أركان القوات البحرية، اللواء ركن فرج المهدوي بهذه الزيارة الكريمة مؤكدا على أن قطاع البحرية بالقوات المسلحة قدم أكثر من ٣٥٠ شهيد في ملحمة الكرامة التي أعادت الأمن والاستقرار لمدينة بنغازي ولكافة مناطق شرقنا الحبيب.

وحيا فرج المهدوي الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام الرياضي الليبي في توحيد الوطن وملء وقت الفراغ لدى شريحة الشباب من خلال توفير بيئة خصبة لإبراز مواهبهم وقدراتهم في هذا المجال .

وفي ختام الزيارة قام رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين بتقديم درع للواء فرج المهدوي بهذه المناسبة تقديرا لأرواح من قضوا دفاعا عن الوطن من شهداء القوات البحرية.( وال – بنغازي ) ع ط / س ع / ع ع

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