طرد رونالدو بأولى مبارياته مع يوفنتوس بدوري الأبطال

طرد كريستيانو رونالدو في أول ظهور له في دوري الأبطال بقميص يوفنتوس اليوم الأربعاء بعد حصول المهاجم البرتغالي على بطاقة حمراء في الدقيقة 29 من المواجهة أمام بلنسية الاسباني.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو، الذي سجل 121 هدفا في دوري الأبطال في طريقه للفوز باللقب خمس مرات إجمالا، يعتدي على ما يبدو بدون كرة على منافس في منطقة جزاء بلنسية وبدا مذهولا عندما أشهر الحكم الألماني فليكس بريش البطاقة الحمراء في وجهه.

وهذه أول بطاقة حمراء ينالها رونالدو في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا في مباراته رقم 154، حيث غالب رونالدو الدموع أثناء خروجه من الملعب.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس بطل ايطاليا مقابل 100 مليون يورو (117 مليون دولار) من ريال مدريد في يوليو تموز.

